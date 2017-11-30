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Restoranda hesap kavgasını ayırırken öldürüldü

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesinde, Volkan K

30 Kasım 2017 20:41

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesinde, Volkan K. (35), iddiaya göre, yemek yediği restoranda fazla hesap nedeniyle kavga eden iş yeri sahibi ile başka bir müşteriyi ayırmak isterken, tabancayla vurularak öldü. Kavgada 2 kişiyi de yaralayan müşteri O.U. tutuklandı.
Kozaklı\'da bir restoranda yemek yiyen O.U., fazla hesap yüzünden işyeri sahibi T.T. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, restoranda bulunan Volkan K., tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada, üzerindeki tabancayı çıkaran O.U., ateş etmeye başladı. Açılan ateşle Volkan K. karnından, iş yeri sahibi T.T. omzundan, diğer müşteri Y.Ö. elinden yaralandı; O.U. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Volkan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüpheli O.U.\'yu kısa süre sonra yakaladı. Şüphelinin üzerinde bir tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve 5 mermi ele geçirildi. O.U., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.
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