T24 LogoT24 Logo
Gündem

Restoranda çalışan Obama'nın kızını 6 gizli servis ajanı koruyor

Sasha'nın ablası Malia da film setlerinde stajyerlik yapmıştı

05 Ağustos 2016 19:05

ABD Başkanı Barack Obama'nın kızı Sasha, Massachusetts'de deniz ürünleri restoranında çalışmaya başladı. 15 yaşındaki Sasha'nın korumalığını 6 gizli servis ajanı yapıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, 15 yaşındaki Sasha Obama'nın Massachusetts eyaletininin Martha's Vineyard Adası'nda bir deniz restoranında kasiyerlik yapmaya başladığı bildirildi.

Obama ailesinin genelde yazlarını geçirmek için tercih ettiği Martha's Vineyard'daki restoranda çalışan Sasha Obama'nın güvenliğinin altı gizli servis ajanı tarafından sağlandığı belirtildi.
 
First Lady Michelle Obama, daha önce yaptığı açıklamalarda kızlarını olabildiğince normal koşullarda büyütmek istediğini söylemişti.
 
Sasha'nın ablası Malia ise film setlerinde stajyerlik yapmıştı.

ETİKETLER

ObamaSashagarsonkoruma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24