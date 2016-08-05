Restoranda çalışan Obama'nın kızını 6 gizli servis ajanı koruyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın kızı Sasha, Massachusetts'de deniz ürünleri restoranında çalışmaya başladı. 15 yaşındaki Sasha'nın korumalığını 6 gizli servis ajanı yapıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, 15 yaşındaki Sasha Obama'nın Massachusetts eyaletininin Martha's Vineyard Adası'nda bir deniz restoranında kasiyerlik yapmaya başladığı bildirildi.

Obama ailesinin genelde yazlarını geçirmek için tercih ettiği Martha's Vineyard'daki restoranda çalışan Sasha Obama'nın güvenliğinin altı gizli servis ajanı tarafından sağlandığı belirtildi.



First Lady Michelle Obama, daha önce yaptığı açıklamalarda kızlarını olabildiğince normal koşullarda büyütmek istediğini söylemişti.



Sasha'nın ablası Malia ise film setlerinde stajyerlik yapmıştı.