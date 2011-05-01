Restorana giden 'yabancı'ya kahve yok!

T24 - Türkiye’ye ev almak için gelen Gürcistan vatandaşı Viktoria Nazarova’ya gittikleri restoranda “yabancı” olduğu gerekçesiyle servis yapılmadığı iddia edildi. Nazarova, ev almaktan vazgeçerek ülkesine döndü. İşletme müdürü ise iddialara “Buraya o...lar giremez” şeklinde yanıt verdi.

Ankara Bahçelievler’de bir restorandan kovulduklarını iddia eden Avukat Gökhan Gedik yaşadıklarını şöyle anlattı: “Viktoria’yla Batum’da işyeri olan Trabzonlu bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım. Antalya’dan yazlık ev almak istiyordu. Cuma günü saat 15.00 sıralarında Batum’dan Ankara’ya geldi. Antalya’ya gitmek için 17.30 otobüsüne bilet aldım. Karnımızı doyurmak için restorana gittik. Önce bahçede oturduk. Garson geldi, ben bira istedim, arkadaşım Türk kahvesi istedi. Bir süre sonra boynunda altın zinciri olan bir beyefendi masamıza geldi. Restoranın müdürü olduğunu belirtip, ‘Lütfen bir daha buraya gelmeyin, yabancı müşteri almıyoruz’ dedi.”



‘Çok utandık’

“Ben de ‘Böyle şey olur mu, onur kırıcı bu, ayrımcılık yapıyorsunuz’ diye tepki gösterdim. Bana ‘Prensip gereği uygulamamız böyle, yabancı müşteri almıyoruz’ yanıtını verdi. Hesabı ödedim, ayrıldık. Arkadaşım ne olduğunu sorunca durumu anlatmak zorunda kaldım, çok üzüldü ve utandı. ‘Sizin başkentiniz böyle mi?’ deyince ben de utandım. Otobüse yetişmek zorunda olduğumuz için kalktık.”



Restoran müdürü savunması: O.....lar giremez!

Asını vermek istemeyen işletme müdürü, fotoğrafı kendisine gösterilen Nazarova ve Gedik’in restorana hiç gelmediklerini iddia etti. “Uygunsuz bir davranış mı sergilediler, neden çıkardınız?” sorusuna müdür, “Öyle bir şey olsa kafalarını kırar atarım, buraya o.....lar giremez” diye cevap verdi. Restoranı arayan Gedik de “Neden buraya gazeteci gönderiyorsun, kendin gelsene” yanıtını aldı.



