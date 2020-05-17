"Restorana Çinlileri almayacağız" diyen şef tepkiler üzerine özür diledi

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir Fransız restoranının şefi, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerin esnetilmesinden sonra açılacağını duyurduğu restorana,‘Çinlileri istemediklerini’ söyleyince tepki çekti. Şef, tepkilerin ardından özür diledi.

Diken'de yer alan habere göre, Im Schiffchen isimli lokantanın 73 yaşındaki Fransız şefi Jean-Claude Bourgueil, Facebook’ta şu mesajı paylaştı: “Cuma günü başlıyoruz. Öncelikle bistromuz hizmete girecek. Ancak Çinlileri istemiyoruz.”

Mesaj büyük tepki çekti. Bourgueil, çok sayıda kişi tarafından ırkçılıkla suçlandı. Bunun üzerine özür dileyen Bourgueil, düşünmeden yazdığını, kendisini yanlış ifade ettiğini öne sürdü. Eşinin Asyalı, kendisinin de Almanya’da yaşayan bir yabancı olduğunun altını çizen Bourgueil, “Lokantada dokuz farklı milletten insan çalışıyor. Her şeyle suçlanabilirim ama ırkçılıkla suçlanmamalıyım. Buna tahammül edemem” yazdı.