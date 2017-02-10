T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Restoran zinciri, emojiyle reddettiği garson adayından özür diledi

18 yaşındaki garson adayı Megan Dixon, Miller & Carter restoran zincirine iş başvurusu yaptı ama olumsuz yanıtı emojiyle alınca çok şaşırdı. Genç kız, "İnanamadım. En azından bana düzgün bir açıklama yapabilirlerdi" dedi.

10 Şubat 2017 18:56

İngiltere'de Miller & Carter restoran zinciri, iş görüşmesine gelen 18 yaşındaki garson adayı Megan Dixon'ı emojiyle reddettiği için özür diledi.

Üniversiteye başlamadan önce biraz para biriktirmeyi planlayan Megan, garsonluk yapmak için iş başvurusunda bulundu.

18 yaşındaki genç, Sun gazetesine "İş görüşmesi biterken bana ne zaman haber verebileceklerini sordum. Genelde karar vermelerinin yalnızca birkaç gün sürdüğünü söylediler ama restorandan çıktıktan birkaç saniye sonra o mesajı aldım" dedi.

Megan'a mesaj atan kişi, "olmadı" yazdı. Megan nedenini sorduğundaysa gelen mesaj, "İlginç değildi pek. Cevaplar da 'şeydi' basitti" oldu.

Megan, "İnanamadım. En azından bana düzgün bir açıklama yapabilirlerdi. Ayrıca gülen surat emojisi de hiç profesyonel değildi" dedi.

Restoran zinciri daha sonra mesajın Megan'a yanlışlıkla gönderildiğini söyleyerek genç kızdan özür diledi.

Mesajların yönetime gitmesi gerektiğini söyleyen Miller & Carter, "Megan'dan ne kadar özür dilesek azdır. Ona saygısızlık etmek veya üzmek istemedik. Mesajların ona değil yönetime gitmesi gerekiyordu. Takımımızın profesyonel davranmasını ve yapıcı eleştirilerini e-posta aracılığıyla ulaştırmalarını bekliyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Megan Dixon MillerCarterGençEnMillerMegan DixonMeganSunGeneldeCevaplarAyrıcaOnaMesajlarınTakımımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24