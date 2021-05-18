Restoran ve kafeler kısmi açılma kararına tepkili: Hemen şimdi mekânların açık alanlarına müsaade edilmesini istiyoruz

Koronavirüs’le mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşme dönemine geçilirken; İçişleri Bakanlığı genelgesiyle açıklanan yeni kısıtlamalarda yalnızca paket servislere izin verildi. Açık mekânlarda HES kodu sorgulaması ile hizmet vermeye hazırlanan işletmeciler, hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, kapama değil, aşılamanın hızlanmasını istediklerini söyledi. İşletmeciler, alışveriş merkezleri (AVM) saat 20.00’ye kadar açıkken, yeme içme katındaki kafe ve restoranların sadece paket servisi verebilmesinin ise çelişkili olduğunu belirterek “Dayanma gücümüz kalmadı” dedi.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat imzalı habere göre, 1 Haziran’a kadar süreceği açıklanan yeni açılma dönemini yorumlayan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, belli kurallarla açılma beklerken hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Bingöl, kararın çelişkili olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Hemen şimdi mekânların açık alanlarına müsaade edilmesini istiyoruz"

“Biz, ramazandan önceki gibi yine yüzde 50 kapasite ve HES kodu sorgulaması ile hizmet verebilmeyi bekliyorduk ancak açıklanan karar bizi çok şaşırttı. Şimdi sektörün ayakta kalabilmesi için acilen uygulamaya geçilmesini istediğimiz başka bir öneri var. Dünyadaki birçok ülkeden veriler aldık, görüştük, birçok ülkede bu uygulama var. Hemen şimdi mekânların açık alanlarına müsaade edilmesini istiyoruz. Açık alanı olmayan mekânların da kaldırımlara masa atabilmesine izin verilmeli. Bizim en yüksek ciro yaptığımız ay, ramazandı. Kapandığımız için hiç para kazanamadık, sektör gerçekten çok zor durumda.”

"AVM’ler ve toplu taşıma araçları hizmet verebiliyorken neden içindeki restoranlar, kafeler açılmadı?"

Sektörün dayanacak gücünün kalmadığını belirten Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de “Kapalı mekânlar olan AVM’ler ve toplu taşıma araçları hizmet verebiliyorken neden aynı AVM’nin içinde terası ve açık alanı bulunan restoranlar, kafeler açılmadı, bunu sormak istiyoruz” dedi.

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