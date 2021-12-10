Restoran tuvaletinde sevişirken kırdıkları lavabo için mahkemelik oldular!

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ABD'nin Florida eyaletinde Irish 31 isimli bir restoranın tuvaletinde arkadaşıyla sevişirken lavaboyu kıran kadın, davalık oldu.

The Smoking Gun'ın haberine göre 37 yaşındaki Kathryn Trammel, salı günü sevişirken restorana 500 dolarlık zarar vermekle suçlanıyor.

Tutuklama raporuna göre restoran çalışanları Trammel ve sevgilisini tuvalette sevişirken yakaladıktan sonra ikiliden işletmeden çıkmalarını istedi. Rapora göre sanık ve arkadaşı bu talebe rağmen tuvaletten çıktıktan sonra restoranın barında oturmaya devam etti.

Trammel'a özel mülke zarar verme suçlaması yöneltildi. Trammel'la sevişen arkadaşına ise kırılan lavabo nedeniyle bir suçlama yöneltilmedi.