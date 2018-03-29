Restoran sahibinden ünversite öğrencilerine duygulandıran jest

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE, İzmir\'deki bir restoran sahibinin, paraları yetmediği için doyacak kadar lahmacun sipariş edemeyen üniversite öğrencilerine jestini konuşuyor. İnternetten yemek siparişi verip, \"Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti\" diyen öğrencilere fazladan 7 lahmacunun yanı sıra hepsine yetecek kadar çiğ köfte, sütlaç ve künefe gönderen restoran sahibi pakete bir de not bıraktı. Restoran sahibi, nota, \"Benim oğlan da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sizler bu memleketin geleceğisiniz. Tatlınızı da yiyin, benden. Zihin açar\" yazdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Kadir Yalman, evdeki 4 arkadaşıyla birlikte bir internet sitesinden yemek siparişi verdi. Ancak, 3\'er lahmacun siparişi vermek isteyen 5 üniversite öğrencisinin, 13 lahmacuna yetecek paraları vardı. Öğrencilerden Kadir Yalman, sipariş verdiği internet sitesine, \"Merhaba, evde 5 kişiyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti. Bursun yatmasına daha çok var. Mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı rica ediyoruz\" diye mesaj gönderdi.

Bir süre sonra siparişin gelmesiyle yemek paketlerini açan öğrenciler restoran sahibinin jestiyle karşılaştı. Fazladan 2 lahmacun istemelerine rağmen, paketten 7 fazla lahmacun ve çiğ köfte ile hepsine yetecek kadar sütlaç ve künefeyle karşılaşan öğrenciler bir de not buldu. O notta \"Benim oğlan da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sizler bu memleketin geleceğisiniz. Tatlınızı da yiyin, benden. Zihin açar\" yazılıydı. Kadir Yalman, restoran sahibinin bu sürprizini fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşınca, gönderisine yüz bini aşkın sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni yağdı. DHA\'nın ulaştığı Yalman ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.



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