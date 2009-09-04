Restoran sahibi kadın garsonu bıçakladı

Konya'da restoranda garsonluk yapan 34 yaşındaki Nalan Kaçar, işyeri sahibi 41 yaşındaki Hüseyin Çökekoğlu tarafından bıçaklandı.



Restoranda çalışan Nalan Kaçar, iddiaya göre sevgilisi olan restoran sahibi Hüseyin Çökekoğlu'nun ayrılmak istemesine sinirlendi. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Hüseyin Çökekoğlu, restoranın önünde Nalan Kaçar'ı karnından bıçakladı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Nalan Kaçar’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Olay yerinden kaçan ve kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan Hüseyin Çökekoğlu da, Nalan Kaçar'ın kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Çökekoğlu’nun polise verdiği ilk ifadesinde, “Nalan’ı bıçaklamadım. ‘Benden ayrılırsan, kendimi öldürürüm’ demişti. Kendi kendini bıçakladı” dediği öğrenildi.



Polis yetkilileri, Nalan Kaçar’ın tedavisi sürdüğü için ifadesinin alınamadığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

