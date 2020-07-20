Restoran sahibi cinsel taciz suçluları Epstein ve Weinstein'ın düzenli oturduğu masayı yaktı

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New York'ta bir restoran sahibi cinsel taciz suçlusu yapımcı Harvey Weinstein ve cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'in daha önce sık gelerek oturduğu bir masayı yaktı.

CNN'de yer alan habere göre, Epstein ve Weinstein'ın müdavimi olduğu bir restoranın sahibi olan Zach Erdem, iki kişinin de adının restoran tarihinden silinmesini istediğini söyledi. Erdem, "Epstein'in bu masada oturduğunu hatırladıkça 'bu laneti yakmalıyım' diye düşündüm ve restoranımın lekelenmesine istemedim. Bu restoranda kadınları istismar edenler hoş karşılanmaz" dedi.

Epstein, 18 yaşından küçük kızları istismar etmek suçlarından kendisine yöneltilen federal suçlamaların yargılamasını beklediği cezaevinde geçen yıl ölü bulundu. Yetkililer, Epstein'in intihar ettiğini açıkladı. Hollywood film yapımcısı Weinstein ise geçen yıl cinsel taciz ve tecavüz suçlarıyla hapis cezasına çarptırıldı.