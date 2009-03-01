Restoran müşterileri zehirlenince kapandı

Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı seçilen, bu yıl da Good Food Guide dergisinin 10 üzerinden 10 verdiği tek restoran olan İngiltere’nin Berkshire kentindeki Fat Duck, son üç haftada ağırladığı 40 müşterisi zehirlenip hastaneye kaldırılınca kapılarına kilit vurdu.



Hollywood yıldızları, kraliyet aileleri ve milyarder iş adamlarına hizmet veren restoranın sahibi ve baş aşçısı Heston Blumenthal, mutfağı ve yemek takımlarını birçok kez test ettiklerini ancak zehirlenmenin nedenini bulamadıklarını söyledi. “Benim için itibar, paradan daha önemlidir” diyen ünlü şef, restoranı kapatmayı tercih etti.



1995’te açılan Fat Duck, et tadında dondurma gibi deneysel yemekleriyle meşhurdu.



Yemekleri bir bilim adamı gibi önce laboratuvarında test tüplerinde pişiren Blumenthal, 3 Michelin yıldızı taşıyor.



Sadece 20 kişiye hizmet verebilen ünlü restorandan bir kişi en az 130 pound (312 TL) hesap veriyordu.