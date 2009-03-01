T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Restoran müşterileri zehirlenince kapandı

Dünyanın en iyi restoranı seçilen Fat Duck, son üç haftada 40 müşterisi zehirlenip hastaneye kaldırılınca kapılarına kilit vurdu.

01 Mart 2009 02:00

Geçen yıl dünyanın en iyi restoranı seçilen, bu yıl da Good Food Guide dergisinin 10 üzerinden 10 verdiği tek restoran olan İngiltere’nin Berkshire kentindeki Fat Duck, son üç haftada ağırladığı 40 müşterisi zehirlenip hastaneye kaldırılınca kapılarına kilit vurdu.

Hollywood yıldızları, kraliyet aileleri ve milyarder iş adamlarına hizmet veren restoranın sahibi ve baş aşçısı Heston Blumenthal, mutfağı ve yemek takımlarını birçok kez test ettiklerini ancak zehirlenmenin nedenini bulamadıklarını söyledi. “Benim için itibar, paradan daha önemlidir” diyen ünlü şef, restoranı kapatmayı tercih etti.

1995’te açılan Fat Duck, et tadında dondurma gibi deneysel yemekleriyle meşhurdu.

Yemekleri bir bilim adamı gibi önce laboratuvarında test tüplerinde pişiren Blumenthal, 3 Michelin yıldızı taşıyor.

Sadece 20 kişiye hizmet verebilen ünlü restorandan bir kişi en az 130 pound (312 TL) hesap veriyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24