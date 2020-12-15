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Restoran işletmecileri HES koduyla açılma talebinde bulundu

"Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor"

15 Aralık 2020 17:50

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların kapalı olması nedeniyle çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Bingöl, "Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz" dedi.

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