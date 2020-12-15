Restoran işletmecileri HES koduyla açılma talebinde bulundu

Bingöl, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında geldiklerini belirterek, halihazırda restoranların kapalı olduğunu, sadece gel-al ve paket servis yapabildiklerini anlattı.

Daha önce de KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulunduklarını ifade eden Bingöl, yüzde 1 KDV ile aldıkları bazı ürünleri yüzde 8 oranla sattıklarını, aslında bu konunun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Restoranların HES koduyla açılması talebi

2 milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörün, bu zorlu süreçten en az az kayıpla geçmesi için bazı talepleri olduğunu belirten Bingöl şu değerlendirmelerde bulundu:

"Restoranlarımız, kapalı olduğu için çok ciddi kayıplarla karşı karşıya. Paket servisle bir yere kadar telafi ediliyor. O yüzden çalışanların ve müşterilerin HES koduyla girmesi ve çok ciddi tedbirlerin uygulanması şartıyla restoranlarımızın açılmasını istiyoruz. Kısıtlama olmayan saatlerde gerekirse ek tedbirler alarak işletmelerimizin açılması hem istihdam hem de sektörün kaybının sınırlı olması için çok önemli. Bu konuda destek bekliyoruz."