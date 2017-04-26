Ressamlardan otizmli çocuklar için "Düşsel Manifesto" sergisi

Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD), otizmli çocukların ve ailelerinin yararlanacağı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nin kuruluşu için "Düşsel Manifesto" isimli bir resim sergisi düzenliyor. Çok sayıda ressamın resim bağışı yaptığı sergiden elde edilecek gelirler merkezin kuruluşunda kullanılacak.

OGAD’ın otizmli çocuklara destek vermek amacıyla düzenlediği, küratörlüğünü Meryem Sultuybek’in yaptığı sergi 28 Nisan-12 Mayıs arasında Joint Idea Kanyon’da görülebilecek.

Çok sayıda ressamın resimlerini bağışladığı sergide, ressamların otizmli ve olağan gelişim gösteren çocuklarla bir araya geldiği atölyelerde üretilen resimler, maskeler ve seramik objeler de satışa sunulacak.

Sergiye kimler destek veriyor?

Sergiye eserleriyle destek veren otizm dostu sanatçılar şöyle;

Arden Oluk, Akın Ekici, Aslı Özok, Barış Sarıbaş, Burcu Ürgüt, Ceyda Kalyoncu, Ceylan Boğazköy, Devrim Erbil, Dilara Aygün, Doğanay Kadayıfçı, Ebru Yolver, Eda Su Neidik, Erhan Cihangiroğlu, Esra Üner, Figen Hatipoğlu, Funda Tokalı, Gamze Civelekoğlu, Genco Gülan, Hayrettin Atılgan, Hülya Küpçüoğlu, Kerem Şanlıman, Melek Toraman, Memduh Kuzay, Merve Turan, Metin Tütün, Murat Fatih Mısırlı, Nazan Pamuk, Naz Sirmen, Neriman Şairoğlu, Nermin Tarakçı, Özen Gün, Pınar du Pre, Pınar Kanber, Songül Terlemez, Taylan Mintaş, Umay Amay, Yiğit Yazıcı, Zehra Derinöz, Zekiye Tellioğlu, Zeynep Şimşek.

Sergiden elde edilen gelir, Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nin kurulması amacıyla kullanılacak.

"Dünyaya örnek olacak"

OGAD’ın kurucu başkanı Demet Uyar, serginin önemine dikkat çekti:

"Otizmli çocukların topluma kazandırılması için ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu konuda OGAD olarak bir çok adım attık ve atmaya devam ediyoruz. Türk sanatçılarla yapılan bu çalışma dünyaya örnek olacaktır."

Derneğin kurmayı planladığı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi'nde otizmli çocukların aileleri uzmanlardan öneri ve eğitim alabilecek. Merkezde, otizmli çocuklar için de çeşitli atölyeler yapılacak.

Otizm Güçlü Aile Derneği (OGAD): OGAD, otizm spektrum bozukluğundan etkilenmiş çocukları ve ailelerini eğiterek ve koçluk yaparak desteklemeyi, otizmle baş edebilmek için güçlendirmeyi ve toplumu otizm konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen bir dernek. Dernek, "en büyük hayali"ni "otizmli çocuklar için, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görebilecekleri bir okul açabilmek; ileride de bunu bir yaşam köyüne dönüştürebilmek" olarak açıklıyor.

OGAD’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 18 yaş altında 352 bin otizmli çocuk ve genç var, ancak yalnızca 21 bini eğitim alabiliyor.