-Ressam Yeats'in başyapıtına 1 milyon avro DUBLİN (A.A) - 29.09.2011 - İrlanda'nın dünya çapında tanınmış ressamlarından Jack B. Yeats'in başyapıtı olarak nitelenen "A Fair Day, Mayo", Dublin'de düzenlenen açık artırmada 1 milyon avroya alıcı buldu. Sanatçının 1925 yılında yaptığı ve İrlanda kırsalındaki bir panayır alanını resmeden yağlı boya tablo 1944'ten bu yana Reihill ailesinin koleksiyonunda bulunuyordu. Jack B. Yeats'in piyasaya çıkan "en büyük boyutlu ve en değerli" tablosunun, İrlanda'nın ulusal liderlerinden Eamon de Valera'nın ofisinde de bir süre asılı durduğu biliniyor. Katalog fiyatı 500-800 bin avro olarak belirlenen eseri 1 milyon avroya satın alan kişi gizli tutulurken, müzayede yetkilileri eserin İrlanda'da kalacağını söylemekle yetiniyor. İrlanda'nın 20. yüzyıl sanatına önemli katkılarda bulunmuş ressamlardan Jack B. Yeats (1871-1957), sanatçı bir aileden geliyor. İrlandalı ressam John B. Yeats'in oğlu ve Nobel ödüllü şair William B. Yeats'in kardeşi olarak da tanınan Jack B. Yeats'in eserleri, özellikle kırsal kesimdeki gündelik hayata ışık tutuyor.