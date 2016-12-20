Ressam ve sanat tarihçisi Adnan Turani uğurlandı

91 yaşında hayata veda eden ünlü ressam ve sanat tarihçisi Adnan Turani için Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde tören düzenlendi.

Ünlü ressam, sanat tarihçisi ve sanat eğitimcisi Adnan Turani, 91 yaşında hayata veda etti. Sanatçı kuruculuğunu yaptığı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok üniversiteden sanatçı ve akademisyen de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene çelenk gönderdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, son yıllara kadar çalışmalarını Ankara'daki atölyesinde sürdüren sanatçının "Adnan Turani: Yaşam Serüveni, Sanat Üzerine Düşünceleri ve Resimsel Birikimi" adlı kitabı otobiyografisini ve sanat yaşamını içeriyor. Eğitimciliği ile de birçok sanatçının yetişmesinde rol alan Adnan Turani’nin üniversite hocalığı sırasında plastik sanatlar estetiği, sanat felsefesi ve sanat tarihi üzerine hazırladığı yayımlanmış eserleri de bulunmakta.

Adnan Turani 1925 yılında İstanbul'da doğdu. 1941-1944'de İstanbul İlköğretmen Okulu’ndan öğretmenlik eğitimi yaptı. Mezun olduktan sonra 1945 yılında yetenek sınavlarını kazanarak girdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nü 1948 yılında bitirdi.1953 yılında Avrupa’ya burs kazandı. Almanya’nın Münih, Stuttgart ve Hamburg Güzel Sanatlar Akademileri’nde çalışma olanağı buldu. Lisans ve uzmanlık öğrenimi gördü.

1959 yılında yurda döndüğünde Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde atölye öğretmenliğine başladı ve 1970 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1970'de Hacettepe Üniversitesi Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde de derslere girdi.1972 yılında Doktora’ya başladığı Hacettepe Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Enstitüsü kordinatörlüğünü de yürüttü. 1973 yılında Doktor ünvanını alan sanatçı 1978’de Doçent oldu.1986 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1986 ile 1987 yıllarında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı yapan Adnan Turani 1990 yılında emekli oldu. Turani, soyut resimleriyle birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü.