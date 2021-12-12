Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.

Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Telefonla yapılan tüm aramalara rağmen Lina Nasif'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisine haber verdi. Bina yöneticisi de durumu polise anlattı.

Eve gelen polis ekipleri, çilingir ile içeriye girince Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lina Nasif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Lina Nasif kimdir?

Lina Nasif, 17 Ekim’de babası askerdeyken dünyaya gelir. Babası 1903 annesi 1905 doğumludur. Kur’an-ı Kerim’de Haşr Suresinde geçen ‘line’ sözcüğün Latince yazılımı olan ve yumuşak hurma ağacı anlamına gelen Lina isminin anlamı, annesinin hoşuna gittiğinden kızına bu ismi verir.

Anne dedesi İstifam ve anneannesi Roza Kudüs kökenli ve Maronit (Hristiyan Roman Katolik Kilisesi). Baba dedesi Jorj ve babaannesi Emelin ise Ortodoks.

Lise eğitimini İstanbul'da Fransız lisesi olarak da bilinen Saint Benoit Koleji'nde tamamlayan Nasif, Hukuk okumak çok istiyordu ancak, 1965 yılında babasını kaybedince evin sorumluluğunu üzerine alır. Bu sebeple, Ziraat Bankası Kambiyo bölümünde, Şef Hanri Atat’ın yanında işe başlamıştır.

Mersin halkı tarafından da oldukça çok sevilen Lina Nasif, entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Modadan, sanata bir çok ilgi alanıyla haşır neşir yaşamıştır.

Edebiyata da ilgisi olan Lina Nasif bir zaman sonra resim, şiir ve romanlar üretmeye başlar.