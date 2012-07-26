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Yaşam

Ressam Nevin Çokay yaşamını yitirdi

Ressam N evin Çokay önceki akşam kalp yetmezliği nedeniyle Foça'da yaşamını yitirdi. Çokay'ın cenazesi, yarın Eski Foça'da kılınacak öğle namazının ardından Foça Mezarlığı'nda toprağa verilecek

26 Temmuz 2012 18:04

Çağdaş Türk resmine toplumsal gerçekçi çizgide verdiği eserlerle katkıda bulunan, On’lar Grubu üyesi ressam Nevin Çokay (82) önceki akşam kalp yetmezliği nedeniyle Foça’da yaşamını yitirdi. Çokay’ın cenazesi, yarın Eski Foça’da kılınacak öğle namazının ardından Foça Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İstanbul doğumlu Nevin Çokay, ilk ve orta öğrenimini Anadolu’nun çeşitli kentlerinde tamamladı. 1947 yılında girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni 1953 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde bitirdi. Nedim Günsür, Leyla Gamsız, Mehmet Pesen’in de aralarında bulunduğu ressam arkadaşlarıyla “On’lar Grubu”nu kurdu.

İlk kişisel sergisini 1953 yılında Maya Galeri’de açan Çokay, resim uğraşının yanında Nedim Otyam’ın İstanbul Radyosu’ndaki halk türküleri korosunda korist olarak çalıştı. Yine Nedim Otyam’ın yönetmenliğinde “Yurda Dönüş” filminde rol aldı, birçok filmde de seslendirme yaptı.
17 yıl okullarda resim ve sanat tarihi öğretmenliği de yapan Çokay, daha sonra kendini tamamen resim çalışmalarına verdi. 1961 yılında İstanbul Sanat Festivali’nde ikincilik ödülü aldı, resimleri bir yıl boyunca Deventer, Den Haag ve Rotterdam’ın çeşitli müze ve galerilerinde sergilendi. 1998 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği tarafından “onur ödülü”ne değer görüldü.

Çokay’ın eserleri Türkiye ve yurtdışında pek çok müze ile özel ve resmi koleksiyonda bulunuyor. (Cumhuriyet)

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