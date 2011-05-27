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Dünya

RESSAM LEONORA CARRİNGTON ÖLDÜ MEXİCO (A.A)

27 Mayıs 2011 00:52

-RESSAM LEONORA CARRİNGTON ÖLDÜ MEXİCO (A.A) - 26.05.2011 - İngiltere doğumlu Meksikalı sürrealist ressam ve heykeltraş Leonora Carrington, hayatını kaybetti. Meksika milli sanat konseyi, Carrington'ın dün gece 94 yaşında öldüğünü duyururken, yerel medya ünlü ressamın zatürreden öldüğünü bildirdi. Carrington, sürrealizmin altın çağının hayattaki son temsilcilerinden biri olarak nitelendiriliyordu. Meksika'da yaşayan sanatçı, eserleri yüzbinlerce dolara satılmasına karşın, uçuş korkusu yüzünden Meksika'dan nadiren çıkıyordu.

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