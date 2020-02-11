Leonardo da Vinci ölümünün 500. yıl dönümünde Beşiktaş'ta anılacak

Ölümünün 500. yıl dönümünde Beşiktaş Belediyesi, Leonardo da Vinci adına bir sergi açmayı planlıyor.

‘’Leonardo da Vinci’ye Saygı’’ adlı sergide birçok ressam ve yazar yer alarak Da Vinci’nin anısını yaşatacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sergiye katılarak açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Sergi; rönesans döneminin dâhisi olarak anılan ressam, mucit Leonardo Da Vinci anısına ölümünün 500. yıl dönümünde MKM Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde BELTAŞ’ın desteği ile düzenlenecek. Ressam Onay Akbaş’ın geliştirdiği, İbrahim Karaoğlu’nun küratörü olduğu sergi birbirinden farklı sanatçıların da katkılarıyla 12 Şubat- 5 Mart 2020 tarihleri arasında Mustafa Kemal Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak.