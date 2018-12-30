Ressam köpeğin resimleri satışta

Kanada'da yaşayan 5 yaşındaki köpek Hunter, resim yeteneği keşfedildikten sonra fırça ve boyalarla yaptığı resimler ile sosyal medyada fenomene dönüştü.

Shiba Inu türü köpek Hunter, resimleriyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

Kanada’da yaşayan Kenny Au ve Denise Lo çiftinin 5 yaşındaki köpeği, fırçayla resim yapma becerisini geliştirince ortaya çıkan tablolara sosyal medyadan beğeni yağdı.

Hunter’ın yaratıcı çalışmaları artınca ona bir Instagram sayfası açan sahipleri, sevimli köpeğin yaptığı resimleri sosyal medyaya yüklemeye başladı.

Hunter’ın resimlerini satın almak isteyenler çıktı.

Şimdi, Hunter’ın ürettiği resimlerin her biri 38 dolara satılıyor.