Ressam İsmail Ateş New York'ta sergi açtı

T24 - Ressam İsmail Ateş, New York'taki Türkevi'nde sergi açtı. New York Başkonsolosu Levent Bilgen ve eşi Ayşe Bilgen, serginin açılışı nedeniyle Türkevi Galerisinde resepsiyon verdi.





Amerikalılar ve Türklerden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu serginin açılışına katıldı. Ressam Ateş, resepsiyonda gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Evren Tasarımları 2010-2011'' adlı sergisinin, 10 yıldır üzerinde çalıştığı serinin son halkası olduğunu belirterek, resimlerin boyutlarını Türkevi Galerisine göre hazırladığını söyledi.





Eserlerinde insanın iç dünyası, yaşam ve doğadan esinlendiğini aktaran Ateş, ''Sanat eleştirmenleri eserlerimin Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden etkilendiğini de söylüyorlar. Benim doğrudan böyle bir amacım yok, tabii insanın içinde yetiştiği kültür, sonuçta istem dışı da olsa onu biçimlendiriyor, etkiliyor. Doğal olarak benim de içinde yetiştiğim kültürden etkilenmiş olmam herhalde son derece normal ama eserlerimi oluştururken böyle bir kaygı gütmüyorum, bu kendiliğinden olan birşey'' dedi. Eserlerinde minimalist bir yaklaşım görüldüğünün söylenmesi üzerine ise ''Tabii daha az biçim, daha az renk kullanmayı ve kontrast renkleri tercih ediyorum'' diye konuştu.





Doktorasını Türkiye'de tamamladıktan sonra çalışmalarını New York'ta Hunter College'de yaptığını da anlatan Ateş, ''Dünyanın sanat merkezi New York, dünyada olup biten ne varsa burada sergileniyor. İki yıllık New York serüvenimin, yaşayan sanatın nabzını tutmak açısından bana çok yararı oldu'' görüşünü aktardı.





2004 yılında New York'ta ilk sergisini açtığını ve bu serginin ikinci kişisel sergisi olduğunu aktaran Ateş, bunların dışında da New York'ta karma sergilere katıldığını kaydetti. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olarak görevini sürdürdüğünü anlatan Ateş, fakültelerinde dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin öğrenim gördüğünü, dünyaya paralel bir eğitim sunduklarına inandıklarını belirtti.





Ateş, İstanbul'da Mayıs başında yeni bir kişisel sergi açmayı planladığını sözlerine ekledi. İsmail Ateş'in sergisi Türkevi Galerisinde 18 Şubat'a kadar görülebilecek.