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Kültür-Sanat

Ressam Gencay Kasapçı, hayatını kaybetti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de oturan 1 çocuk annesi ressam, 84 yaşındaki Gencay Kasapçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

30 Kasım 2017 14:55

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de oturan 1 çocuk annesi ressam, 84 yaşındaki Gencay Kasapçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkiye’yi dünyanın birçok ülkesinde temsil eden ve uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunan Gencay Kasapçı, yaşlılığa bağlı geçirdiği hastalık sonucunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırıldı. Burada vücudu tedaviye cevap vermeyen Kasapçı, yaşamını yitirdi. Kasapçı, cuma günü Müftü Camii’nde kılınacak namazın ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Bu arada Kasapçı, Mersin’de \'Özgürlük\' ve \'Portakal Ağacı\' anıtlarında imzasının bulunmasının yanı sıra, yurt içinde ve dışında açtığı birçok sergide sanatseverlerden büyük ilgi görmüştü. 

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