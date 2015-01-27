Ressam Fikret Otyam yoğun bakımda

Antalya'da yaşayan ünlü ressam ve gazeteci- yazar, 89 yaşındaki Fikret Otyam, geçirdiği mide kanaması sonrasında götürüldüğü hastanede yoğun bakım servisine alındı.

Kış aylarını Konyaaltı Caddesi'ndeki evinde, yaz aylarını Geyikbayırı Köyü'nde geçiren Fikret Otyam, yıllardan bu yana böbrek yetmezliği nedeniyle haftada 3 gün 4'er saat diyalize giriyor. Dün saat 15.00 sıralarında özel bir merkezde girdiği diyalizde rahatsızlanan Otyam, mide kanaması geçirdiği anlaşılınca ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tansiyonu düşen ve solunum sıkıntısı çeken sanatçı Otyam, solunum cihazına bağlandı ve 4 ünite kan takviyesi yapıldı. Bilinci kapanan Otyam'a kalbin düzenli çalışmasını sağlayacak ilaçlar verildi. Saat 22.00 sıralarında tedaviye cevap veren ve tansiyonu normal değerlere gelen Fikret Otyam, kardiyoloji yoğun bakım servisine alındı.

Bu sabah bilinci açılan Fikret Otyam'ın mide kanamasının devam ettiğini belirten doktorları, kanamanın azaldığını yine de durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Dokuma sanatçısı eşi Filiz Otyam'ın yalnız bırakmadığı Fikret Otyam'ın kızı Elvan ve damadı Ali Baransel de hastaneye geldi.

Fikret Otyam kimdir?

Ressam, gazeteci ve yazar Fikret Otyam 1926 yılında Aksaray'da doğdu. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nden 1953'te mezun olan Otyam,Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun da öğrencisiydi.

Gazeteciliğe 1950 yılında Son Saat gazetesinde başladı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde çalıştı ve köşe yazarlığı yaptı. Özellikle Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili yazdığı röportajlarla tanındı. Bu röportajlarını çok sayıda kitapta topladı. Emekli olduktan sonra resme ağırlık verdi. Antalya'nın merkezine 26 km uzaklıkta olan Geyikbayırı köyüne yerleşti.

Akdeniz Gazetecilik Vakfı ve Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı'nın kurucu üyelerinden olan Fikret Otyam, besteci ve orkestra şefi Nedim Vasıf Otyam'ın kardeşidir. Dokuma ve fotoğraf sanatçısıFiliz Otyam ile evlidir.

Fikret Otyam'ın haftalık yazıları, halen Aydınlık gazetesinde yayımlanmaktadır.