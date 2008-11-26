Alışılagelmişin dışında yaptığı çalışmaları ile hep dikkatleri üzerine toplayan ünlü ressam Ertürk Boyancı vefat etti.



Ankara'da dün geçirdiği kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yuman sanatçının cenazesi, Mersin Mudat Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Boyancı hakkında



Mersin'de 1952 yılında doğan Ertürk Boyancı, Mersin Öğretmen Okulunu bitirdi. Daha sonra Atatürk Eğitim Entitüsünde (Marmara Üniversitesi) okuyan Boyancı, İlhami Demirci'nin atölyesinde çalıştı. Hep “bilerek ve isteyerek seçtim” dediği resim bölümü, sanatçının yaşamının bir parçası oldu.



Alışılagelmişin dışında yaptığı çalışmaları ile dikkatleri her zaman üzerine toplayan sanatçı, sanatta akademisyen mantığına karşı çıktı. Ertürk Boyancı, sanatın ve sanatçının avangart (öncü) olması gerekliliğini savundu.



Yurt içinde ve dışında birçok sergiye imza atan sanatçının, sanata bakışı ve sergileri, sanat camiasında yeni bir tartışmanın başlangıcını oluşturdu.