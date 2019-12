-RESSAM BEDRİ BAYKAM'DAN MEKTUP İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Ressam Bedri Baykam, yaşadıklarını bir mektupla kamuoyu ile paylaştı. Baykam'ın tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi önünde eşi Sibel Baykam tarafından okunan mektup şöyle: ''Sevgili arkadaşlarım, zahmet edip buralara geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Beni görebilmenizi ve sizlerle kucaklaşabilmeyi isterdim. Ne var ki şu anda sağlığım buna el vermiyor. Yaşadığımız korkunç olaylar, ülkeyi her an gerenlere ve bu yıkıcı ruh halini taşıyanlara, ne kadar dert onu bilemiyorum, ama sanatı ve sanatçıları, bu ülkede bu kadar hedef gösterirseniz, düşünce insanlarını bu kadar dışlarsanız, laik demokrasiyi, aydınlanmayı ve Atatürkçülüğü savunanları bu kadar yabancı görmeye kalkarsanız, bu yaşanan felaketlere ve cinayet teşebbüslerine hiçbir şaşırma hakkınız kalmaz. Türk sanatçısı ve aydını, tüm bu planlı saldırılara karşı dimdik ayaktadır. Olayın üstünün örtülmeye çalışılan meczup havası, sahte ve uydurma bir senaryodur. Herkes şunu bilsin ki, bu hazin tezgahların kimseye bir yararı olmayacak. Hiç kimse aydınlanma devriminin ışığını, güzelliğe, dostluğa, barışa, evrensel kardeşliğe ve sanatın her türlüsüne yol alan okun yörüngesini değiştiremeyecektir. Bugün buraya gelerek, Türk sanatına sahip çıkan her kuruma, her örgüte, sanatçıya ve vatandaşa sonsuz teşekkür ediyorum. Dayanışmamızı hiç kimse engelleyemeyecek.'' -SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN DESTEK- Özerk Sanat Konseyi temsilcisi Orhan Aydın da 21 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği açıklamayı okuyarak, ''Sanat yapıtına ve sanatçıya saldıran 'ucube' kafaları kınıyor ve uyarıyoruz'' dedi. Aydın, AKM, Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Emek Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları, Ahmet Şık, Bedri Baykam ve Tuba Kurtulmuş'un başına gelenlerin ''sanatçı düşmanlığı'' olduğunu öne sürerek, ''Ülkemizi uçuruma sürüklemek pahasına sanat yapıtlarına, kurumlarına, sanatçılara yönelik tutumun giderek yönetimlerin resmi politikalarına dönüştüğünün farkındayız. Halkımızı Ortaçağ karanlığına düşürmemeye kararlıyız. Kararlılığımızın ifadesi olarak, 23 Nisan'da Kars'ta İnsanlık Anıtı önünde geleceğimizi sahiplenmeyi ödev biliyoruz'' diye konuştu.