‘Resmi tele kulak teşkilatı kuruldu’

Baykal, ''Türkiye'de bir tele kulak düzeni var. Resmi tele kulak var. Tele kulak teşkilatı var, kuruldu'' dedi. Bu teşkilatın iktidar tarafından oluşturulduğunu savunan Baykal, ''Başbakan'ın tele kulağı var. Resmi tele kulağı var. Olağanüstü bir teknolojik altyapıya sahip, herkesi dinleme imkanına sahip. Böyle bir dinleme teşkilatı hiçbir hukuk devletinde olmaz'' diye konuştu.





Dinlemelerin doğrudan Başbakan'a bağlı ve yöneticisi Başbakan tarafından atanan bir kurum tarafından yapıldığını ileri süren Baykal, hukuk devletinde bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.



CHP Genel Başkanı Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in yasa dışı dinlemelere ilişkin cezaların artırılabileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, ''Cezaların ağırlaştırılacağı lafı sorunun inkar edilemez hale geldiğini gösteriyor. Önce yasalar uygulanmalı'' dedi.



Baykal, TÜBİTAK dergisinin kapağına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, ''Üzüntü verici. Darwin'in adından alerji duymak, tartışılmasını, hatırlanmasını engelleme ihtiyacı içine girmek, hangi saplantıların, peşin fikirlerin bilimsel örgütlenmeye egemen olduğunu gösteriyor'' diye konuştu.



‘Seçimde kullanılacak bilgisayar programı tereddütlü’



TÜİK Başkanvekili Ömer Toprak'ın seçmen sayısına ilişkin bugün bir gazetede yer alan açıklamalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Baykal, ''(Sorumluluk bizde değil) anlayışı TÜİK'te de dile getiriliyor. Seçime gidilirken teknolojiyle ilgili güvensizlik, tutarsızlık çok çarpıcı olarak ortada'' dedi.



Seçimde kullanılacak bilgisayar programının özelliğinin seçime giren partilerle paylaşılmasının zorunlu olduğunun altını çizen Baykal, bu program hakkında ciddi tereddütler bulunduğunu kaydetti.



''TÜİK elini yıkayıp çıkmaya çalışıyor. Vatandaş ne yapsın'' diyen Baykal, iktidarın elindeki tüm imkanları seçime yönelik kullanma gayreti içinde olduğunu savundu.



'Nevruz'a olumlu reaksiyon alamadık'



Baykal, partisinin Nevruz ve 1 Mayıs'ın resmi tatil olarak ilan edilmesine yönelik TBMM'ye verdiği teklife ilişkin soruyu yanıtlarken de ''Bu günlerin toplumda bir kabus olmaktan çıkarılmasını istediklerini ancak toplumda da destek gören bu girişimlerine henüz olumlu bir reaksiyon alamadıklarını'' belirtti.



