Resmi tatili fırsat bilenler sahillere koştu

Ali Rıza EREN, (DHA) - MERSİN\'de yaşayanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi tatili değerlendirip, sahillere akın etti.

Mersinliler, 1 Mayıs tatilini hava ve deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu sahillerde geçirdi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişi, Erdemli ilçesinin turistik beldesi Kızkalesi plajında denize girip, güneşlendi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin\'de yılın 12 ayı denize girilip, yüzülebileceğini ve kumsalda güneşlenilebileceğini belirtti. Tollu, \"Erdemli ve çevresi, Türkiye\'de, yıl içinde güneşi en çok gören bölge olup, ayrıca sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu bölgedir. Bölgemize gelen turistlere iyi tatiller, turizmcilerimiz ve bölge esnafına da bol kazançlı hayırlı sezonlar diliyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI