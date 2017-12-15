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Dünya
Deutsche Welle

Resmi rapor: Avustralya'da on binlerce çocuk istismar edildi

Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarını araştıran komisyon devlet ve kilise kurumlarında on binlerce çocuğun istismar edildiğini açıkladı. Başbakan Turnbull, "Bu ulusal bir trajedidir" ifadesini kullandı.

15 Aralık 2017 12:53

Avustralya'da başbakanlık tarafından beş yıl önce çocuklara yönelik cinsel tacizi araştırmak üzere kurulan kraliyet komisyonu, raporunu açıkladı.

Rapora ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Avustralya'da birçok kurumda on binlerce çocuk cinsel tacize uğradı. Cinsel taciz kurbanlarının net sayısını hiç bir zaman bilemeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Beş yıl önce dönemin başbakanı Julia Gillard'ın talebiyle çalışmalarına başlayan araştırma komisyonu, Avustralya'da on yıllar içinde kilise ve devlete bağlı kurumlarda on binlerce çocuğun cinsel tacize uğradığını belgeledi.

Kurbanlara yönelik net bir sayı çıkarılamazken, yaklaşık 60 bine yakın kişinin tazminat talebinde bulunabileceğine dikkat çekildi.

4 bin kurumda cinsel taciz vakası

Raporda, kiliseye ve devlete bağlı 4 bin farklı kurumdaki cinsel taciz vakalarına yer verildi. Bu kurumlar içerisinde okullar ya da Katolik gençlik merkezleri de yer alıyor.

Rapora göre çocuklar bu kurumlarda genellikle rahiplerin ve öğretmenlerin cinsel tacizlerinin kurbanı oldu. Komisyon Başkanı Philip Reed, "Bunların nasıl yaşandığının basit bir açıklaması yok" dedi.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, komisyonun çocuklara yönelik cinsel taciz raporuna ilişkin, "Bu ulusal bir trajedidir" ifadesini kullandı.

Çocuklara on yıllardır yapılan cinsel taciz vakalarını araştıran komisyon, raporunda cinsel taciz vakalarının bu kadar geniş çapta olmasını engellemek üzere 400'ün üzerinde öneri sundu.

"Bilip de susanlar da cezalandırılsın"

Bu öneriler arasında, çocuklara tacizde bulunulduğunu bilen ancak bunu ihbar etmeyen kişilerin de cezalandırılması yer alıyor.

Ayrıca çocukları koruma altına alacak ulusal bir birim oluşturulması, anaokul ve ilkokullarda gerekli uyarıların yapılması da komisyonun önerdiği önlemler arasında yer alıyor.

Komisyonun beş yıllık çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 320 milyon Euro olduğu ve 1 milyon 200 binin üzerinde belgenin incelendiği belirtildi.

dpa,GA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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