"Katliam Ayetullahı" lakaplı Reisi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>T24 Dış Haberler</strong></p>\n<p>İran'da seçimleri 'İslam Devrimi'nin sıkı destekçilerinden' muhafazakar aday ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi kazanarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.</p>\n<p>İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Reisi'nin seçimleri kazandığını açıklarken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de halefini tebrik etti.</p>\n<div>\n<div>\n<p>Reisi, 1988'de 30 bin mahkumun idam emrini verdiği için "Katliam Ayetullahı" olarak anılıyordu. Reisi, insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.</p>\n</div>\n</div>\n<div>\n<div>\n<div id="adSlot-5">\n<div>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reisi'yi arayarak tebrik etti.</div>\n<div> </div>\n<div>İran'da dışişleri ve nükleer programla ilgili kararlar cumhurbaşkanı tarafından değil, ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından veriliyor.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>