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Dünya

"Katliam Ayetullahı" lakaplı Reisi, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi

19 Haziran 2021 09:26

T24 Dış Haberler

İran'da seçimleri 'İslam Devrimi'nin sıkı destekçilerinden' muhafazakar aday ve Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi kazanarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Reisi'nin seçimleri kazandığını açıklarken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de halefini tebrik etti.

Reisi, 1988'de 30 bin mahkumun idam emrini verdiği için "Katliam Ayetullahı" olarak anılıyordu. Reisi, insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Reisi'yi arayarak tebrik etti.
 
İran'da dışişleri  ve nükleer programla ilgili kararlar cumhurbaşkanı tarafından değil, ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından veriliyor.
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