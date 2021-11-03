Resmi hesabından Erdoğan-Biden görüşmesi ile ilgili 'Zaytung haberi' paylaşan İsrail Büyükelçiliği: Siber saldırıya uğradık, üzüntülerimizi bildiririz

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İsrail Ankara Büyükelçiliği, resmi Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da gerçekleştirdiği görüşme üzerinden espri yapan paylaşımın bilgisayar korsanları tarafından yapıldığını iddia ederken, açıklamada "Uygunsuz paylaşım nedeniyle üzüntülerimizi bildiririz" ifadeleri yer aldı.

İsrail Büyükelçiliği'nin Instagram hesabından gündem üzerine mizansen 'haberler' yapan Zaytung'un "“F-35 Pazarlığında Sona Gelindi: Dışişleri Bakanlığı Uçakların Yerine 1.4 Milyar USD Değerinde iPhone 13 Pro ve AirPods İçin Bastırıyor...” başlıklı makalesi 'hikaye' olarak paylaşılmıştı.

Büyükelçilik, olayla ilgili olarak 2 Kasım gecesi yayımladığı açıklamada paylaşımın kendileri tarafından yapılmadığını belirterek, “Üzülerek bildiririz ki, 02 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında Büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Bu paylaşımın tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygunsuz paylaşım nedeniyle yaşanan her türlü olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz” denildi.