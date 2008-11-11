'Resmi' hacker yakalandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç'a ait resmi internet sitelerini çökerten `hacker', Konya'da bir internet kafede, bir gazetenin sitesini çökertmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Afyonkarahisar Ticaret Lisesi mezunu olduğu öğrenilen 20 yaşındaki Burhan D.'nin 2 yıldır 200 internet sitesini çökertiği belirlendi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilişim Suçları Büro Amirliği dedektifleri, Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde yaşıyan Burhan Döldüş'ün internet sitelerini çökerttiğini belirledi. Bilgisayar korsanı `hacker' Burhan D.'yi teknik takibe alan polis, 6 aylık çalışmanın ardından genç hackerin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Burhan D. evde bulunmazken, bilgisayar ve CD'lerine el konuldu.



Bilgisayarında yapılan incelemede, Burhan D.'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait `www.abdullahgul.gen.tr', Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait `receptayyiperdogan.gen.tr', TBMM eski Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın `www.bulentarinc.gen.tr', Malatya Belediyesi'nin `'www.malatya.bel.tr' adlı resmi internet sitelerini çökerttiğini tesbit etti. Teknik takibini devam ettiren polis, Burhan D.'yi bugün saat 14.30'da Konya'nın Meram İlçesi'ndeki bir internef kafede `www.konyagazete.com' adlı siteyi çökertmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Burhan D.'nin 2 yıl içinde haber, kişisel ve resmi kurumlara ait toplam 200 site ile 30 bin sanal iletişim `MSN' adresini çökerttiği tesbit edildi. İnternet siteleri zevk için çökerttiği öğrenilen Burhan D., yapılan sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi.