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Yaşam

Resmi gazeteden taciz savunması istendi

MEB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, ''öğrencisini taciz ettiği'' iddia edilen öğretmen hakkında resmi gazeteden savunma istedi.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, ''öğrencisini taciz ettiği'' iddia edilen Yozgat'ta görev yapan bir öğretmen hakkında Resmi Gazete yoluyla savunma istedi.

Resmi Gazete'nin ilanlar bölümünde yer alan duyuruya göre, Yozgat Merkez Yavuz Selim İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni İ.L. hakkında ''öğrencisini taciz etmek'' iddiası ile soruşturma düzenlendi.

Hakkında düzenlenen soruşturma raporuna göre istinat olunan fiil ile ilgili olarak öğretmenden savunması istendi. Ancak adresinde bulunamadığı için kendisine tebligat yapılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, söz konusu öğretmen için Resmi Gazete yolu ile duyuru yaptı.

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