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Sağlık

Resmi Gazete'de yayımlandı; Özel hastaneler Acil Servis'e gelenlerden ücret alamayacak

Uygulamanın 2 ay sonra başlayacağı beliritldi

21 Şubat 2018 12:01

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle acil servislere bir dizi düzenleme getirdi. Özel hastaneler, kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle acile getirilen hastaları, ödeme gücüne ve sağlık güvencesine bakmaksızın kabul edecek, kesinlikle ücret talep etmeyecek. Uygulama 2 ay sonra başlıyor.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Yeşil alan 1 ve 2 kodu verilecek

- Yoğunluğun fazla olduğu acil servisler “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” olarak tanımlanacak. Günde 500’den fazla hasta kabul eden, nöbetçi hekim başına 100 hastadan fazla düşen, muayene bekleme süresi 45 dakikayı geçen, ambulansla günlük 5’ten fazla hasta getiren acil servisler bu tanıma girecek.

- Acil servise gelen ancak poliklinik muayenesi gereken hastalara “yeşil alan 1” ve “yeşil alan 2” kodu verilecek, tedavileri poliklinikte yapılacak.

- Kırmızı alan hastalarının yakınları, gerekli eğitimi almış personelce bilgilendirilecek.

- Acil servislerde “hasta karşılama” ve “taşıma” personeli bulunacak.

- Acillerde hasta mahremiyeti gözetilerek, kör nokta bulunmayacak şekilde güvenlik kameraları tarafından kayıt yapılacak. Kayıtlar 2 ay boyunca saklanacak.

Yoğun bakım yetersizse ara bakım ünitesi

- Acil servisten yatışı yapılan hastaların yoğun bakım yatakları, yoğun bakımdan sorumlu uzman tarafından belirlenecek. Yeterli yoğun bakım yatağı bulunmayan hastanelerde geçici ara bakım ünitesi kurulacak.

- Acil servise akut rahatsızlık, başka sağlık tesisinden acil veya yatış amaçlı gelen hastaların yatış ve takibi yapılmayacak.

- Acile hasta getiren ambulanslar hastayı beklemeden teslim edecek ve 15 dakika içinde acil önünden ayrılacak.

- Kamu ve özel hastaneler kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul edecek. Kamu hastaneleri gibi özel hastaneler de acile gelen hastalardan kesinlikle ücret talep edemeyecek. Uyarılara rağmen özel hastanelerde acile başvuran hastalar sık sık katılım payı ve ilave ücret mağduriyeti yaşıyor.

- Yeni uygulama 2 ay sonra başlayacak. Yeni hizmet binasına taşınması planlanan hastaneler de 6 ay içinde taşınacak.

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