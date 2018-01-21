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Resmi Gazete'de yayımlandı; İsmailağa cemaati ve Ensar Vakfı artık protokolde

Ensar Vakfı'nın başkanlığını İsmail Cenk Dilberoğlu yapıyor

21 Ocak 2018 12:16

Resmi Gazete'de dün (20 Ocak 2017) yayımlanan yönetmelikle birlikte resmi törenlerde bulunan devlet protokolüne ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yönetmelikte düzenleme ile ilgili, “Protokol listesinin 18 numaralı sırasına, ‘Kamu yararına çalışan dernek başkanları’ ibaresinden sonra gelmek üzere, ‘Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıf başkanları’ ibaresi eklenmiştir” dendi.

“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile resmi protokol listesine dahil olan 265 vakıf arasında kamuoyunda İsmailağa Cemaati’nin vakfı olarak bilinen İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ve adı Türkiye’nin en büyük çocuk istismarı skandalına karışan Ensar Vakfı da bulunuyor.

Ensar Vakfı’nın başkanlığını İsmail Cenk Dilberoğlu yapıyor. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın başkanı ve yönetim kurululunun kimlerden oluştuğu ise, resmi internet sitesinde belirtilmiyor. 

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‘Resmi kutlamalar ve bayram törenleri’ protokol listesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetim kadrosunda olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) da yer alıyor.

TIKLAYIN - Bakanlar Kurulu'nun vergi muafiyeti tanıdığı vakıfların listesi 

 

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Devletprotokolİsmailağa cemaatiEnsar Vakfı

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