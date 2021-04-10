Resmi Gazetede yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 bölge 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Muğla, İstanbul ve Balıkesir'deki 7 bölge "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla birlikte, Muğla'nın bodrum ilçesinde yer alan Göl Mahallesi kıyı kesimi, Gündoğan, Türkbükü, Eskiçeşme, Bitez, Ortakent, Karakaya, Dereköy ve Geriş mahalleleri kıyısında bulunan alan, adalar ve çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesi, Marmara Adası Saraylar Mevki 3 numaralı ve Marmara Adası/Marmara Adası Mevki 13 numaralı ile Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mevki 62 numaralı alanlar, İstanbul'da ise Adalar ilçesi içinde bulunan Tavşan (Balıkçı) Adası, Koruma Statüsü yeniden değerlendirilerek "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.