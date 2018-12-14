Resmi Gazete'de yayımlandı; basın kartı, milli güvenlik gerekçesiyle iptal edilebilecek

Basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kartın verileceği kişilerde aranan şartlar ve iptal edileceği hallerin belirtildiği kararla iptaller kolaylaştırıldı. Yönetmeliğin iptalle ilgili kısmına, "Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması veya bu tür davranışları alışkanlık edinmesi" maddesi eklendi.

Yönetmeliğine göre ayrıca, meslekle ilgili bir lisans veya lisansüstü programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi altı aya indirildi. Diğer lisans veya meslekle ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar için basın kartı alma süresi dokuz ay, ön lisans mezunları için 12 ay ve lise mezunları için on sekiz ay olarak belirlendi.

Basın yayın kuruluşu sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile yönetim kurulu başkanları için de bekleme süresi 12 ay olarak belirlendi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'na bağlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği için TIKLAYIN.

Kartın verileceği kişilerde aranan şartlar ve iptal edileceği haller ise şu şekilde: