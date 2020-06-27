Resmi Gazete'de yayımlandı: Sarma sigara içenlere kötü haber!

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek.

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak.