Resmi Gazete'de yayımlandı; restorasyon çalışmalarında "ustalaşma" şartı aranmayacak

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Geçmiş yıllarda yaşanan restorasyon faciaları
Belgesiz kişilerin önünün açılması, yakın dönemde yaşanan restorasyon facialarını yeniden gündeme getirdi. Geçmiş yıllarda yaşanan facialardan bazları şöyle:
- Saraya pencere: Bin yıllık geçmişi olduğu değerlendirilen Tekfur Sarayı’na restorasyon sonucu ahşap pencere, alüminyum korkuluklar eklendi.
- Camiye cam kaplama: İstanbul’da bulunan, sekizgen yapılı ve kubbeli Süheyl Bey Camisi restorasyon sonucu camla kaplandı.
- Taş camiye sıva: İstanbul Fatih’teki Meslevihane Camisi yığma taştan inşa edilmesine karşın sıva çekilerek beyaza boyandı.
- Şifahaneye otomatik kapı: Mimar Sinan’ın eseri olan Atik Valide Külliyesi’nin şifahanesi tamamen camla kaplanırken iç bahçesine otomatik kapılar konuldu.
- Mozaiklere zarar: Dünya’nın ikinci büyük mozaik sergileme alanı olan yeni Hatay Arkeoloji Müzesi’nde bulunan mozaikler orijinalliklerini yitirdi.
- Çeşme yıkıldı: İstanbul’daki Sokullu Mehmed Paşa Çeşmesi’nin bir kısmı restorasyon firması tarafından yıkıldı.
- Pirinç Han’a çelik kapı: Bursa’daki Pirinç Han’a çelik kapı takıldı.
- Kaleye PVC pencere: Mersin’deki Mamure Kalesi’nde PVC pencere kullanıldı.
- Antik tiyatroya beyaz mermer: Aspendos Antik Tiyatrosu’nun restorasyonu sırasında orijinal koyu gri yerine beyaz mermer kullanıldı. Bakanlık, durumu “zamanla eskisi gibi olacak” ifadesiyle savundu.
- Güneş saatine badana: Üsküdar’daki Abdullah Ağa Camisi’nin minaresindeki 259 yıllık güneş saatine badana yapıldı.
- Galata’ya hilti: Galata Kulesi’ndeki restorasyon sırasında iki işçinin hilti kullanarak duvarı delmesi kamuoyunun tepkisini çekti.