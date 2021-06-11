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Resmi Gazete'de yayımlandı: Muz, sarımsak ve ayçiçek yağı ithalatı izne tabi tutuldu

11 Haziran 2021 09:38

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle muz, sarımsak, ayçiçek yağı ve deniz ürünleri olan bazı gıda ürünlerinin ithalatı kayda bağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı’nın üç ayrı tebliği ile balık ve deniz ürünleri, muz, sarımsak, yeşil çay, tatlı biberler, öğütülmüş kırmızı biber, kabuklu yer fıstığı, çerezlik ayçiçeği ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde ithalat kayda bağlandı.

Buna göre ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği veya Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirecekler. İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek. Kayıt Belgesi başvuruları en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Genel Müdürlük ve ilgili İhracatçı Birliği temsilcilerinden teşkil edilmiş olan ve görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenen Tarım İzleme Komitesi, bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda, Genel Müdürlüğe tavsiye ve önerilerde bulunacak.

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