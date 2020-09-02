Çoklu baro yürürlüğe girdi: 2 bin avukatın katılımıyla yeni baro kurulabilecek, TBB'de delege sistemi değişti

Çoklu baro kararını da içeren "Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, 5 binden fazla avukatın bulunduğu kentlerde, 2 bin avukatın katılımıyla yeni baro kurulabilecek. Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) delege yapısını değiştiren kanun, İstanbul, Ankara gibi avukat sayısının yüksek olduğu kentlerdeki baroların TBB Başkanı’nı belirlemesinin de önüne geçiyor. Buna göre, on binlerce avukatın bulunduğu İstanbul Barosu 13, 100’ün altında avukatın bulunduğu kentlerin baroları ise 4 delegeyle TBB Genel Kurulu’nda temsil edilecek.