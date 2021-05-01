Resmî Gazete'de yayımlandı: Bakan Derya Yanık ve Vedat Bilgin’e yardımcı atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesiyle oluşturulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bakan yardımcıları atandı.

Resmi Gazete'de 21 Nisan’da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması için yayımlanan kararnameden sonra yayımlanan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısı ile bakanlar belli oldu. Karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Lutfihak Alpkan atandı.