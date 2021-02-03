Resmî Gazete'de yayımlandı: Afetzedeler için yardım kampanyalarını AFAD koordine edecek

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Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, düzenlediği yardım kampanyaları, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağını savunan genelgenin ardından durdurulmuştu.
Belediyelerin yardım toplamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" sözleriyle eleştirmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.
Belediyelerin bağış toplayıp toplayamayacağı tartışma konusu olmuştu.
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