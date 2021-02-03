T24 LogoT24 Logo
Gündem

Resmî Gazete'de yayımlandı: Afetzedeler için yardım kampanyalarını AFAD koordine edecek

valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması, kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak

03 Şubat 2021 07:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyasının başlatılması hakkında ekli karar yürürlüğe konuldu. Buna göre, ülkede meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için gerek görülmesi halinde AFAD koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılabilecek.

Kampanyalar kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.

AFAD tarafından Elazığ depreminden sonra başlatılan insani yardım kampanyası dolayısıyla açılan hesaplara, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için yapılmış/yapılacak olan bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilecek.

 

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, düzenlediği yardım kampanyaları, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağını savunan genelgenin ardından durdurulmuştu.

Belediyelerin yardım toplamasını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor" sözleriyle eleştirmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Belediyelerin bağış toplayıp toplayamayacağı tartışma konusu olmuştu.

TIKLAYIN - CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesinden ortak açıklama: İnsanlarımız çare beklerken, tartışmayla zaman kaybedecek durumda değiliz
Recep Tayyip Erdoğanbağışafadyardımparabanka hesabı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24