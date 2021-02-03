Resmî Gazete'de yayımlandı: Afetzedeler için yardım kampanyalarını AFAD koordine edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'de meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyasının başlatılması hakkında ekli karar yürürlüğe konuldu. Buna göre, ülkede meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için gerek görülmesi halinde AFAD koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılabilecek.

Kampanyalar kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.

AFAD tarafından Elazığ depreminden sonra başlatılan insani yardım kampanyası dolayısıyla açılan hesaplara, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören afetzedeler için yapılmış/yapılacak olan bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında değerlendirilecek.