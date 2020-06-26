Resmî Gazete'de yayımlandı; abonelik sözleşmeleri elektronik ortamda iptal edilebilecek

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yeni 'Torba Kanun'la birlikte elektronik haberleşme hizmeti aboneliklerinde yapılacak sözleşmeler elektronik ortamda yapılabileceği gibi iptal de edilebilecek.

Pek çok yeni kanun hükmünde değişiklik yapılırken, abonelik sözleşmelerinin elektronik yöntemle iptal edilebilmesine karar verildi.



Bundan sonra tüketiciler, elektronik haberleşme aboneliği aldıkları hizmetleri herhangi bir şubeye gitmeden elektronik ortamdan da iptal edebilecek.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken hizmetin sağlandığı işletmeciyle sözleşme yapabilecek. Bu sözleşme ise yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamlarda da gerçekleşebilecek.

Elektronik ortamlarda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanabilmesi için kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılacak ve bunlara ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından belirlenecek.

Bu bilgilerle birlikte Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 49’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'imzalanırken' ibaresi de 'kurulurken' şeklinde değiştirildi.