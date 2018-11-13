Resmi değiştirecek süper beyaz

Bilim insanları, selüloz ipliği ya da selüloz nanofibril kullanarak aynı esneklikte ve yetenekte bir membran üretmeyi başardı. Ürünün pratik kullanım yolunun bulunması halinde resim dünyası da 'süper beyaz' ile tanışacak.

Sanatatak'ta yer alan habere göre, boyanın üretim ve kullanım şeklini değiştirecek keşif, hiçbir toksik malzeme içermiyor. Bu sayede hem sanatta hem de kozmetik, gıda ve ilaç endüstrilerinde kullanıma uygun. Cambridge ve Finlandiya’daki Aalto üniversitelerinin ortak çalışması Cyphocilus adlı Güneydoğu Asya’ya özgü bir böceğin kabuğundaki pulların yapısını taklit ediyor. Aşırı ince ancak çok sık bir şekilde yan yana gelen pullar yüksek ışık geçirgenliği sayesinde böceğin sıra dışı parlak görünümünü sağlıyor.

Ürün kalın materyal kullanmadan endüstriyel olarak kullanıma izin veriyor ve yüzde yüz beyazlık sağlıyor. Bu özellik ressamlar için de oldukça hayati. Şimdi araştırmacılar materyalin pratik kullanım yolunu bulmaya çalışıyorlar. Başarılı olursalar resim dünyası da “süper beyaz” ile tanışacak.

Çalışma Advanced Materials adlı dergide yayımlandı. Araştırma ekibi üyesi Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Silvia Vignolini, amaçlarının toz şeklinde standart bir pigment yaratmak olduğunu böyleyece boyanın sanatçıların istediği gibi kullanacağı ve tuvale sürüldüğünde sadece bir katla parlak bir beyazlık vereceğini söylüyor.

Piyasadaki beyaz ürünlerin büyük çoğunluğu (boyadan güneş yağına) titanyum dioksit ve çinko oksit içeriyor. Bu maddeler resmi olarak kullanıma uygun gözükse de araştırmalar sağlığı riske attığı konusunda hemfikir.

Üstelik “süper beyaz”ın boya olarak Anish Kapoor’un ipoteğine verilen Vanta Black’in aksine uygun fiyatla satılması ve tüm sanatçılar tarafından kullanılabilmesi hedefleniyor.