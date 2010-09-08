-RESMİ BAYRAM PROTOKOLÜNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı'nın Ankara'daki tebrikatında TBMM Başkanı veya Başbakan bulunması durumunda, TBMM Başkanı ve Başbakan tebrikatı koordinatör kurum temsilcisi ile birlikte kabul edecek. Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, başkentte Genelkurmay Başkanlığınca, başkent dışında Garnizon Komutanlıklarınca, Genelkurmay Başkanlığının bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlayacağı devamlı talimatına göre yürütülecek. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı'nın başkentteki tebrikatında TBMM Başkanı veya Başbakan bulunması durumunda, TBMM Başkanı ve Başbakan tebrikatı koordinatör kurum temsilcisi ile birlikte kabul edecek ve önde yer alacak. Taşrada Cumhuriyet Bayramı dahil bütün bayramların tebrikatında, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan tebrikatı Mahalli Mülkiye Amiri ile birlikte kabul edecek ve önde yer alacak. Tören geçişinde, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, bu kişiler tören geçişini mahalli mülkiye amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta kabul ederek selamlayacak. Başkent dışında TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda şeref tribününde mahalli mülkiye amirinden önce yer alacak. Bu durumda yönetmelikte yer alan protokol listesindeki kişilere şeref tribününün durumuna göre mahalli mülkiye amiri, garnizon komutanı ve belediye başkanından sonra sıra ile yer verilecek. Ayrıca, başkent dışındaki illerde tebrikata giriş sırasında, daha önce garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları yer alırken, yapılan değişiklikle valilikçe belirlenen sayıda, garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları bulunacak.