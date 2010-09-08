-RESMİ BAYRAM ÇELENKLERİNE DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Resmi bayramlar ve anma günlerinde Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı veya Bakana ait çelengin getirilişinde bu çelenklere, en büyük mülkiye amirine ait çelenkten önce yer verilecek. Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Başkanı veya Bakana ait çelengin getirilişinde bu çelenklere, en büyük mülkiye amirine ait çelenkten önce yer verilecek. Kortejde TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda en büyük mülkiye amirinden önce yer alacak.