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Resmi araçta cep telefonuyla konuşup sigara içen polise soruşturma

08 Şubat 2020 22:45

Sakarya'da resmi araçla seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve sigara içen polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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