Resmi açıklama geldi; Xavi, Barcelona'ya dönüyor

Katar kulübü Al Sadd, Xavi'nin Barcelona'ya gitmesi için gerekli anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Al Saad kulübünün 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Xavi’yi bırakmak istememesi üzerine Barcelona, İspanyol Teknik adamın serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı. Açıklamayı Al Saad kulübü yaptı. Anlaşmanın gerçekleştiği duyuruldu. Xavi’nin birkaç gün içinde Barcelona’nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.

Katar Kulübü Al Sadd'ın CEO'su Turki Al-Ali yaptığı açıklamada; "Al Sadd yönetimi, sözleşmede belirtilen serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Xavi'nin Barcelona'ya transferi konusunda anlaştı. Xavi, Al-Sadd'ın tarihinin önemli bir parçası oldu. Kendisine Barcelona'da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen Xavi Hernandez, 2015 yazında Katar'ın Al Sadd takımına transfer olmuştu. Katar ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra futbolculuğunu sonlandıran Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu.

İspanyol basını, Hernandez'in Al Sadd'tan serbest kalma bedelinin 5 milyon Euro olduğunu ileri sürdü.

İlk kez Katar dışında bir takım çalıştıracak 41 yaşındaki Xavi'nin, Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalaması öngörülüyor.