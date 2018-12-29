Resmi açıklama geldi; 31 Aralık 2018 okullar tatil mi?

Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yılbaşı günü okullar tatil mi, sorusuna Millli Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2018-2019 eğitim öğretim takvimi içerisinde ve 2019 resmi tatillerde öğrencilerin ne zaman tatile çıkacağı önceden belirlendi.

31 Aralık 2018 tarihinde öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi devam ederken, 1 Ocak 2019 Salı günü, öğrenciler okula gitmeyecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. MEB Yarı yıl tatili (15 tatil), 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

2019 Resmi tatiller ve dini günler

Resmi tatiller 1 Ocak 2019 itibariyle başlıyor ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp, Resmi Gazete'de yayımlanıyor. 2019 yılı resmi tatil günleri şöyle:

01 Ocak 2019 Salı, Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba, Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

04 Haziran 2019 Salı, Ramazan Bayramı Arefesi

05 Haziran 2019 Çarşamba, Ramazan Bayramı (1.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe, Ramazan Bayramı (2.Gün)

07 Haziran 2019 Cuma, Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi, Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar, Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi, Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı, Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba, Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma, Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi, Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı, Cumhuriyet Bayramı