"Resmen bütün cemaat kapmış": Kilisede günlerce süren etkinliğe katılanlar Covid-19'a yakalandı

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ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan bir Baptist Kilisesi'nde birkaç gün üst üste süren 'uyanış etkinliğinin' sonunda 40'tan fazla kişinin yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, kilisenin papazı Darly Ross, etkinliklerin ardından Koronavirüs vakaları çıkmasıyla "Resmen bütün kilise kaptı" dedi. Papaz, kendisi dahil pek çok kişinin bir konuk papazın geldiği etkinliklere katıldıktan sonra hastalandığını söyledi.

Ross, "Her yerde hasta kilise üyeleri var. Neye giriştiğimizi biliyorduk, ihtimalleri biliyorduk" dedi.

Papaz, etkinlikler sırasında sosyal mesafe önlemleri dikkate alınsa da maskenin zorunlu tutulmadığını söyledi.